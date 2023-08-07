По программе «Наш двор» в Челнах и Мензелинске отремонтируют 89 территорий

Фото: Информационный центр татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и сотрудники администрации Автозаводского района осмотрели двор дома № 22/15, отремонтированного по республиканской программе «Наш двор».

«Я посчитал своим долгом приехать и оценить то, что сделали наши уважаемые строители. Порадоваться вместе с жителями за то, что сделано благодаря программе «Наш двор» и сказать большое спасибо инициатору этой республиканской программы – Раису РТ Рустаму Минниханову», – поприветствовал собравшихся секретарь местного отделения партии «Единая Россия», мэр Наиль Магдеев.

Дом №22/15 был построен в 1986 году. В нем проживает около 1 500 человек. Благодаря проделанным ремонтным работам были благоустроены тротуары, проезжая часть расширена на два метра. Появилось 70 новых парковочных мест, теперь их общее количество достигло 200. Во дворе установили новое освещение. Улучшили систему ливневой канализации и увеличили площадь детской площадки, установив новые горки и качели.

В этом году в Набережных Челнах будет отремонтировано 84 двора на сумму почти 2 млрд рублей. Всего за четыре года в ходе «Нашего двора» в Автограде обновили 338 дворовых территорий на 5 млрд рублей.

В Мензелинске республиканская программа также набирает обороты. В этом году в нее вошли пять дворовых территорий. По отчету партийного десанта во главе с секретарем местного отделения партии «Единая Россия», главой района Айдаром Салаховым, который еженедельно контролирует реализацию программы, работы выполнены на 75% и осенью объекты будут готовы к сдаче.

Хисметова Регина.