Казанцам на экскурсии рассказали о благоустройстве территорий по программе «Наш двор»

Для жителей одного из дворов рядом с домом по ул.Девятаева, 7 провели экскурсию по дворам, которые в этом году будут благоустроены по республиканской программе «Наш двор». Горожанам рассказали о ходе текущих работ и показали, как будет выглядеть двор после их завершения.

«Мы выбрали именно этот двор, потому что здесь соединяется сразу несколько программ. В нескольких домах здесь проходит капитальный ремонт, а также благоустройство большой зеленой зоны», – рассказал горожанам глава администрации Вахитовского и Приволжского района Марат Закиров. Он напомнил, что всего в этом году будет благоустроено более 200 дворов в Казани, а в Вахитовском и Приволжском районах порядка 70.

Во дворе, охватывающем дома по улице Девятаева, Меховщиков, Зайцева и Портовая, полностью заменят асфальт, снесут незаконно установленные гаражи, установят новые лавочки, урны, фонари, детские и спортивные площадки, добавил он.

Одной из главных проблем двора было недостаточное количество парковочных мест. После ремонта здесь появятся 105 новых парковочных мест, сообщила куратор программы Арина Петрова.

«Этот двор мы благоустраивали комплексно. Появятся новые тротуарные связи, общая сетка детских и спортивных площадок. Что касается парковки, то раньше здесь ставили машины хаотично, на зеленых зонах. Мы сделали внятные парковочные карманы, которые будут удобны для жителей», – добавила она.

Чтобы двор попал в программу, нужно участвовать в голосовании, однако для 2023 года уже определены 200 дворов, которые будут благоустроены, напомнила Петрова.

На экскурсии местным жителям показали, какое оборудование будет установлено на детских и спортивных площадках, а также предложили горожанам оставить слепки своих рук в бетоне, которые потом установят внутри двора.

Для детей стала сюрпризом возможность покататься на дорожной технике, а в подарок им дали светоотражающие жилеты.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Президент РТ Рустам Минниханов. К 2025 году по ней в Татарстане будет благоустроено около 7 тыс. дворов — это придомовые территории всех многоквартирных домов республики, построенных до 2014 года.