Общество 26 февраля 2026 10:22

По программе «Наш двор» в Казани обновят 420 дворов в 2026 году

Благоустроить 420 дворов по программе «Наш двор» планируют в Казани в 2026 году. Об этом на отчетной сессии Казанской городской Думы сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Программа реализуется по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова. За время ее действия в Казани благоустроили 2,7 тыс. дворов общей площадью 3,6 млн квадратных метров. Улучшения затронули более 600 тыс. жителей.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич, хочу искренне поблагодарить вас за уже сделанные и запланированные программы. Благоустроенные дворы меняют настроение, укрепляют добрососедские отношения, мотивируют жителей самих поддерживать порядок и участвовать в жизни своего дома», – сказал Метшин.

В 2025 году были приведены в порядок территории 466 многоквартирных домов. При этом на 2027 год сохраняется потребность в благоустройстве еще порядка 280 дворов.

Благоустройство дворов соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».

