В Бавлах по программе «Наш двор» три двора уже отремонтированы на 35%

С конца апреля в трех дворах города Бавлы проводится ремонт по республиканской программе «Наш двор». Это дворы домов №19 и 19а по улице Салиха Сайдашева, двор между домами пер. Кирова, 7, ул. Пушкина, 21 и ул. Островского, 5, а также двор между домами ул. Гоголя, 5 и 5а, ул. Энгельса, 50 и ул. Горького, 4. Об этом сообщил руководитель городского исполкома Данияр Бакиров.

Ремонтными работами занимаются сотрудники компании «Тэко». Гендиректор фирмы Рустем Садыков отметил, что около 35% работ уже выполнены в каждом из трех дворов. На сегодняшний день завершены все земляные работы, подведены и заменены коммуникации, отсыпаны щебнем места для парковок.

Большой двор по улице Салиха Сайдашева был выбран для реконструкции по проекту «Наш двор» потому, что ранее здесь не проводили ремонтные работы такого масштаба. «В этом дворе начали ремонтные работы в 20-х числах апреля. Сейчас строители занимаются установкой бордюров перед подъездами. Пока работают четыре человека, планируем увеличить количество работников», — рассказал Садыков.

С 20-х чисел мая начнется ремонт и в остальных четырех городских дворах, включенных в республиканскую программу на этот год. «На данный момент идет согласование по этим дворам с проектантами. Мы сейчас на стадии заказа малых архитектурных форм», — уточнил Бакиров.

По информации издания «Бавлы-информ», перед началом ремонта жильцы соседних домов высказали свои идеи и предложения на сходах граждан. Все пожелания были учтены, и теперь местные жители ждут, когда завершится ремонт.

Пожилая жительница дома №19а по улице Сайдашева Анна Мельникова объяснила, что живущим здесь хотелось бы, чтобы двор был красивым, дети могли играть здесь и любоваться открывающимися видами, а для пожилых были установлены скамейки возле подъездов.

«Строители работают с самого утра, аккуратно, нам не мешают. Для нас трудятся. А наша задача — сохранить красоту, которую они создадут», — сказала пенсионерка.

По словам Данияра Бакирова, все ремонтные работы в этом дворе должны завершиться к середине июня 2021 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 2021 году в Бавлинском районе Татарстана по проекту «Наш двор» будет отремонтировано семь дворовых территорий на общую сумму 99,7 млн рублей. Это на девять дворов меньше, чем в 2020 году.

Фото: «Бавлы-информ».