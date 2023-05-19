По программе «Наш двор» появится обновленный хоккейный корт в Бугульме

Хоккейный корт планируется обновить в одном из дворов Бугульмы по программе Раиса Республики Татарстан «Наш двор». В этом году двор на улице Алиша между домами №14 и 16 ждут масштабные изменения, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Проект разработан при участии самих жителей. Встреча для утверждения окончательной схемы пройдет уже в июне. Схема предполагает ремонт проезжей части и тротуаров, замену освещения, установку игровых комплексов, устройство парковочных карманов.

«Также планируем привести в порядок хоккейный корт. Очень важно, что жители могут заниматься спортом у себя во дворе. Договорились, что жильцы со своей стороны тоже будут следить за качеством и сроками выполнения работ», — отметил глава Бугульминского района Линар Закиров.

На сегодняшний день ремонтные работы уже ведутся в 12 бугульминских дворах. Всего же в этом году по программе получат новую жизнь 32 двора в Бугульминском районе: 24 в городе и восемь в сельских поселениях.

В прошлом году в Бугульминском районе было благоустроено 49 дворовых территорий. В 2021 году привели в порядок 52 двора, в 2020-м — 40. Всего же в программу по формированию комфортной городской среды «Наш двор» 2020–2024 годов включены 272 дворовые территории площадью 2 млн 710,393 тыс. кв. метров. В этом году лимит финансирования составил 506 млн рублей.

За три года реализации программы «Наш двор» в Бугульме благоустроена 141 дворовая территория с охватом 575 многоквартирных домов.

За 2022 год выполнено асфальтирование территорий с устройством тротуаров, хозяйственных и детских площадок на площади 160 тыс. кв. метров. Установлено 288 новых опор освещения и 684 светильника. Обустроено 49 детских площадок, установлено 293 детских и 44 спортивных комплекса.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис РТ Рустам Минниханов. За время ее работы в республике будет благоустроено около 7 тыс. дворов.