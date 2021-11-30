По программе модернизации здравоохранения в Татарстане за год построили три поликлиники

В 2021 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в республике построили 3 поликлиники: детская поликлиника Зеленодольской ЦРБ, поликлиника Высокогорской ЦРБ и детское поликлиническое отделение в Мензелинской ЦРБ.

Поликлинику в поселке Высокая Гора начали строить в апреле. Уже сейчас все строительные работы завершены, и ожидается получение разрешительных документов, после чего пациентов начнут принимать. Медучреждение обслуживает более 52 тысяч человек из 124 населенных пунктов. В поликлинике работают 61 врач и 68 человек среднего медперсонала.

В конце декабря планируется открытие детской городской поликлиники в Зеленодольске, объем финансирования которой составил более 326 млн рублей. В поликлинике новая мебель и оборудование, обращаться в нее будет более 11 тысяч детей.

В Мензелинске детская поликлиника капитально обновилась. На стенах нарисованы различные веселые рисунки. В этом медучреждении обсуживается более 5 тысяч детей и подростков. Для создания такого современного здания было выделено 144 млн из федерального бюджета и 36 млн – из республиканского.

Минздрав РТ направил письмо в ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» и ГУП «Татинвестгражданпроект» на приобретение медицинского оборудования в детскую поликлинику Мензелинска на сумму 15 млн рублей.

Федеральная программа модернизации первичного звена здравоохранения стартовала в январе. За этот период в Татарстане было построено 12 объектов: 3 поликлиники – в Зеленодольске, Мензелинске, и поселке Высокая гора, 2 врачебные амбулатории – Зеленодольская ЦРБ, детское поликлиническое отделение в Верхнеуслонской ЦРБ, а также 7 фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщается в пресс-службе Минздрава Татарстана.