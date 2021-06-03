Минстрой Татарстана завершит замену крыш по программе капремонта осенью

В многоквартирных домах, попавших в программу капитального ремонта в Татарстане, ремонты по замене кровли планируют завершить к середине сентября. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильдус Насыров.

«Фактически, мы выполнили программу в этом году уже на треть. Поставлена задача завершить все сезонные работы до 15 сентября. В них входит ремонт кровли, фасада, систем теплоснабжения. А к концу года полностью завершить программу», - отметил спикер.

Он напомнил, что всего в этом году в Региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов включены 948 МКД по всей республике. На нее потратят около 6,3 млрд рублей.

В частности, в Казани отремонтируют 243 дома, в том числе заменят 170 лифтов.