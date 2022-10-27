Социальная догазификация в Татарстане: газ в дома провели 32% участников программы

На сегодняшний день татарстанцы подали 29 тыс. заявок по программе социальной догазификации, в том числе 8,4 тыс. — за последние две недели. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Дмитрий Сапожников.

Фото: © Наталья Рыбакова/ «Татар-информ»

«Всего в настоящее время заключено 13,7 тыс. договоров, в том числе за последние две недели – 638. Газопровод проведен до границ 8,7 тыс. участков, прирост за две недели – 1,2 тыс. участков. Пуск газа к домовладению выполнен на 532 участках за две недели, всего газ подключен в 2,8 тыс. домовладениях. Таким образом, полностью газифицировано лишь 32% домовладений от общего количества домов, до границ земельных участков которых проложены трубы», – проинформировал он.

Фото: © Наталья Рыбакова/ «Татар-информ»

Спикер отметил, что из общего числа поступивших заявок принято в работу 15 тыс. обращений. Остальные либо не приняты по причине неполного комплекта документов, либо отклонены из-за отсутствия основания для догазификации.

Исполнителем программы в Татарстане определена компания «Газпром трансгаз Казань». По действующему законодательству, выполнение договора на технологическое присоединение не может длиться дольше, чем 135 дней. Однако в некоторых случаях, по данным Сапожникова, компания откладывает заявки на 2023-2024 годы.