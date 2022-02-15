По программе догазификации в 2022 году поддержку получат 2,5 тыс. татарстанцев

Новую единовременную выплату на проведение газа внутри границ участка домовладения и приобретение внутридомового газового оборудования в 2022 году получат 2,5 тыс. татарстанцев. Такие данные озвучила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Это новая выплата в связи с распространением социальной программы догазификации. Все те, кто подключил газ после 21 апреля 2021 года, будут иметь право претендовать на единовременную выплату на проведение газа внутри домовладения, а также на приобретение оборудования. Это 80 тыс. рублей для ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных семей, инвалидов первой и второй группы, семей, воспитывающих ребенка-инвалида, а также семей со среднедушевым доходом ниже 10 тыс. рублей», – сказала она.

Для семей со среднедушевым доходом от 10 до 19 тыс. рублей размер выплаты составит 60 тыс. рублей. Единовременная субсидия будет предоставляться в размере фактических расходов по проведению газа внутри границ участка домовладения и приобретению внутридомового газового оборудования.

«По предварительным оценкам, догазификация требуется 18 тыс. объектов. По прогнозу это коснется порядка 2,5 тыс. граждан», – сказала Зарипова.