По проекту «Земля для туризма» в Татарстане выявлено более 100 га земли

В рамках проекта Росреестра «Земля для туризма» с момента его старта в мае 2023 года в Татарстане выявлено 19 земельных участков и территорий общей площадью 101,585 га, которые можно использовать для создания туристических объектов. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

В ведомстве отметили, что наибольшее количество выявленных земельных участков с туристическим потенциалом – в Лаишевском районе (15). Два земельных участка – в Елабужском районе, по одному – в Арском и Мамадышском.

В целом по этому проекту в оборот вовлечено 15 земельных участков общей площадью около 73 га земли. Все они расположены в Лаишевском районе.

«Сегодня в сервисе "Земля для туризма", который доступен на платформе "Национальная система пространственных данных", размещены сведения о 4 свободных участках общей площадью около 29 гектаров земли. Все желающие, в том числе граждане, предприниматели и потенциальные инвесторы могут в режиме онлайн подать заявление о предоставлении интересующего их участка», – сообщил заместитель руководителя Росреестра Татарстана Андрей Парамонов.

«Проект "Земля для туризма" служит механизмом освоения незадействованных земельных ресурсов. Его реализация позволяет возводить новые объекты туристической инфраструктуры и модернизировать действующие. Ключевыми задачами проекта выступают комплексная модернизация туротрасли, защита историко-культурного и экологического наследия территории, а также стимулирование устойчивого роста в социальной и экономической сферах», – отметил заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Республике Татарстан Артур Егоров.

Проект «Земля для туризма» реализуется в соответствии с решением Правительственной комиссии по региональному развитию. Работу по выявлению подходящих земель и объектов, а также анализу потенциала их эффективного использования проводят оперативные штабы, в которые входят специалисты территориальных управлений Росреестра, филиалов ППК «Роскадастр», представители региональных органов власти и профессионального сообщества.