По проекту «Вода России» проведут расчистку Мелекески и экореабилитацию Ноксы

В новый федеральный проект «Вода России» на 2025-2026 годы включены мероприятия по расчистке русла реки Мелекески в Набережных Челнах. Кроме того, планируется экореабилитация Ноксы. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«По решению Президента страны Владимира Владимировича Путина работа в формате национальных проектов продолжается. Основными целями до 2030 года определены — сохранение и укрепление здоровья населения, что невозможно без экологического благополучия», — сказал он.

Спикер отметил, что по новому федеральному проекту «Вода России» в Татарстане планируется проведение работ по расчистке Мелекески. Также предварительно получено одобрение Минприроды России по включению в новый проект программы экореабилитации реки Нокса.

«Мероприятия по расчистке русла этой реки могут стартовать уже в этом году в рамках проекта „Сохранение уникальных водных объектов“», — заметил Шадриков.

Спикер пояснил, что новый федеральный проект «Вода России» станет преемником «водных» федеральных проектов «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов», входящих в национальный проект «Экология». Список мероприятий по проекту сейчас формируется, от республики сформирован и направлен ряд предложений.

Во-первых, это строительство и реконструкция очистных сооружений и ливневых канализаций на общую сумму более 18 млрд рублей. В списке всего 17 объектов. Во-вторых, это реабилитация водных объектов. Всего от республики заявлено 29 мероприятий на сумму 4,4 млрд рублей. Министр рассказал об уже проделанной работе в регионе.

«С 2019 года в рамках шести федеральных проектов реализовано 30 мероприятий на общую сумму 17,6 млрд рублей. До конца 2026 года предусмотрено еще восемь мероприятий на 5,7 млрд рублей. Помимо федерального финансирования, многие мероприятия реализуются за счет республиканских средств, в том числе за счет средств местных бюджетов от экологических поступлений», — подчеркнул Шадриков.

В целом на природоохранные мероприятия Татарстаном за шесть лет было направлено 60,5 млрд рублей. В результате был предотвращен возможный ущерб на сумму более 65 млрд рублей.

Александр Шадриков также отметил вклад эколого ориентированных предприятий региона, которые за шесть лет направили на экопрограммы и различные мероприятия почти 36 млрд рублей. На протяжении многих лет по этому показателю Татарстан – один из лидеров в Приволжском федеральном округе, сообщил министр.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».