По проекту «Крылья Ростеха» в 1,5 раза увеличат набор на специальности авиастроения

Госкорпорация «Ростех» в этом году в полтора раза увеличит целевой набор в вузы на авиастроительные специальности. По образовательному проекту «Крылья Ростеха» на целевое обучение будет направлено 350 выпускников школ, сообщает пресс-служба государственной корпорации.

«В проекте участвуют десять профильных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Рыбинска, Казани, Самары, Уфы, Перми, Новосибирска, Иркутска и Улан-Удэ. Целевой набор в этом году расширен в связи с высокой востребованностью кадров для авиастроения», — отметили в пресс-службе.

Студенты пройдут обучение по программам специалитета и бакалавриата в рамках восьми направлений подготовки. Среди них — проектирование авиационных и ракетных двигателей, самолето-вертолетостроение, мехатроника и робототехника, радиоэлектронные системы и комплексы, интегрированные системы летательных аппаратов.

«Молодым специалистам — выпускникам программы мы гарантируем трудоустройство, предлагаем конкурентную заработную плату и расширенный социальный пакет», — рассказала директор по персоналу «Ростеха» Юлия Цветкова.

Цель проекта — подготовка многопрофильных инженерно-технических специалистов для предприятий авиастроения. Наряду с теорией студенты уже с первого курса получат практические производственные навыки на предприятиях авиационного кластера.