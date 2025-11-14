По продукту «Поддержка СВО» в Татарстане предприниматели получили более 400 млн рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С начала года предприниматели Татарстана, являющиеся участниками СВО или имеющие сотрудников, которые проходят службу, получили более 400 млн рублей льготного финансирования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Поддержка предоставляется по социальному продукту «Поддержка СВО» через цифровую платформу МСП.РФ – займы до 5 млн рублей под 1% годовых, что является минимальной ставкой в стране.

Получить такой заем могут компании, где учредителями являются участники или ветераны СВО и их родственники, а также предприятия, трудоустроившие участника спецоперации или направившие сотрудников на контрактную службу. Срок кредитования – до трех лет.

Чаще всего предприниматели используют средства на покупку оборудования и комплектующих, строительство и ремонт помещений, а также закупку товарно-материальных ценностей.

Дополнительно для таких компаний доступен лизинг до 20 млн рублей под 5% годовых и поручительства на сумму до 25 млн рублей.

Минэкономики РТ и институты поддержки предпринимательства реализуют комплекс мер по развитию бизнеса в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Подробная информация о программах размещена на сайте МСП.РФ. Консультации доступны по телефону единого контактного центра: 8 (843) 524-90-90.