По примеру Татарстана операцию «Чистый воздух» проводят четыре региона

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

С прошлого года опыт Татарстана по проведению операции «Чистый воздух» переняли другие регионы России. Об этом сообщил сегодня начальник отдела охраны атмосферного воздуха Минэкологии РТ Никита Маслов.

«В прошлом году четыре региона переняли нашу практику. Это наши коллеги из Удмуртии, Кировской области и других соседних регионов. Пока у них операции проводятся разово», — сказал он.

Операция «Чистый воздух» проводится в Татарстане регулярно с 1983 года для предупреждения негативного воздействия автотранспорта на атмосферный воздух. Она проходит в теплый период — с 1 июня до 30 сентября. Экологи и сотрудники ГИБДД РТ останавливают автотранспорт на дорогах и проверяют нормативы содержания загрязняющих веществ в выбросах. Проверку проходит бензиновый, дизельный и газомоторный автотранспорт — легковые и грузовые машины, а также автобусы.