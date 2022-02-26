По примеру Татарстана: аукционы на право пользования недрами перевели в электронную форму

С этого года аукционы на право пользования недрами проводятся исключительно в электронной форме. Татарстан одним из первых регионов страны ввел это новшество ещё в 2020 году. Об этом в интервью «Татар-информ» сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ильнур Губайдуллин.

«Госдумой в 2021 году был принят федеральный закон "О внесении изменений в закон ‘О недрах’" которым в законодательство в сфере недропользования внесены существенные изменения, вступившие в силу с 1 января 2022 года. Так, аукционы на право пользования недрами будут проводиться исключительно на электронных торгах, в порядке, установленном Правительством РФ. Раньше аукционы проводились в каждом субъекте по своему порядку. Также установлена возможность предоставления лицензии единственному участнику аукциона в случае отсутствия конкуренции, а также если победитель отказался, то второму участнику», – сказал он.

В Татарстане раньше аукционы проводились на площадке Минэкологии РТ, где встречались для голосования его участники. Однако стоит отметить, что Минэкологии РТ раньше других регионов приступил к реализации этого новшества.

«Минэкологии РТ с 2020 года перешло на электронную площадку по поручению министра. Возможно, при принятии этого решения в масштабах страны, изучили и наш опыт. Такая форма проведения аукционов прозрачна и удобна», — сказал спикер.

Теперь аукционы в электронной форме будут проходить на площадке Агенства по госзаказу РТ.