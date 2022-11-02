Татарстанская компания займется развитием электроэнергетики Афганистана

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По приглашению Правительства Афганистана Кабул уже второй раз посетила делегация из Татарстана. В нее вошли генеральный директор предприятия «КЭР-Холдинг» Хамис Махянов, а также директор по экологическим проектам Мансур Хасиятуллов.

«Представители делегации встретились с министром промышленности и торговли Афганистана Нуруддином Азизи, который недавно был с официальным визитом в Татарстане, с министром энергетики и водных ресурсов Афганистана Абдул-Латиф Мансуром, а также с рядом зарубежных и местных инвесторов. Основная тема встреч — развитие электроэнергетики. Энергетический кризис — на данный момент проблема номер один для Афганистана», — отметил руководитель делегации, генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.

Поставки из Таджикистана крайне ограничены, это привело к тому, что даже в Кабуле начались перебои с электричеством. А в северных районах состояние близко к энергетическому коллапсу, что в купе с частично разрушенной военными действиями энергетической инфраструктурой и близостью зимы грозит большими проблемами для местного населения.

В свой первый визит в Афганистан, состоявшийся в июне текущего года, татарстанская делегация предложила ряд проектов по развитию энергетики в Афганистане. На этот раз стороны обсудили ряд конкретных проектов, расчеты возможных вложений, окупаемость и сроки строительства объектов, заинтересовавших Правительство страны.

«Министр промышленности и торговли Афганистана Нуруддин Азизи по итогам встречи утвердил проекты, обещав содействие, высказав пожелание о строительстве электростанции в одной локации. Также он предложил другим компаниям Татарстана участвовать в инфраструктурных проектах Афганистана. Это строительство дорог, развитие сельского хозяйства, добыча полезных ископаемых. На сегодня инвесторы готовы выделить более 1 млрд долларов на эти проекты», — подчеркнул Рустам Хабибуллин.