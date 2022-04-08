Первые итоги переписи населения: в России проживает около 147 млн человек

На 1 октября 2021 года в России проживали 147 млн человек. Предварительными результатами всероссийской переписи с РИА Новости поделился глава Росстата Павел Малков.

Депутат отметил, что окончательные итоги подведут и обнародуют в мае. Ожидается, что отклонение от указанных цифр не будет значительным.

«Сегодня мы называем первую цифру: ориентировочная оценка численности населения страны — это 147 миллионов человек. Здесь будут еще небольшие уточнения, мы завершаем обработку данных. Но отклонения от этой цифры составят не более 0,3%», — сказал Малков.

По словам главы Росстата, точных сведений о численности населения в отдельных регионах пока нет.

Информация в ходе переписи собиралась через портал госуслуг, планшеты переписчиков, на стационарных переписных участках, а также на бумажных машиночитаемых листах.

«В настоящее время ведется работа по объединению баз, вычищению дублей и проверке связанности данных», — объяснил руководитель министерства.

Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Изначально она планировалась на 2020 год, но несколько раз переносилась из-за пандемии коронавируса.