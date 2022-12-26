В этом году экспорт агропромышленной продукции Татарстана почти достиг 368 млн долларов

Экспорт агропромышленной продукции Татарстана по предварительным итогам 2022 года достиг 367,9 млн долларов. Относительно 2021 года прирост составил 2,3%. Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Рафаэль Фаттахов.

«Основная доля экспорта приходится на масложировую продукцию — 255,5 млн долларов, на втором месте — прочая продукция агропромышленного комплекса на 59,5 млн долларов, на третьем — пищевой и перерабатывающей промышленности на 24,3 млн долларов», — пояснил он.

Фаттахов уточнил, что по сравнению с 2021 годом экспорт зерновых культур увеличился на 30%, тогда как поставки мясной и молочной продукции выросли в два раза.

Основными импортерами продукции АПК РТ стали Казахстан, Беларусь, Латвия, Германия, Узбекистан, Турция и Польша. «В республике производится практически весь ассортимент пищевой и сельскохозяйственной продукции, есть большой потенциал экспорта», — заключил замминистра.