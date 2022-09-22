По предписанию экологов возле детского лагеря в Татарстане убрали свалку бетонных плит

По просьбе экологов оперативно ликвидирована свалка строительных отходов в Альметьевском районе Татарстана. Отходы от ремонтных работ, бетонные блоки и плиты захламили территорию площадью 600 кв. метров, а объем свалки составил 928 кубометров.

Нарушение было выявлено в ходе мониторинга Альметьевского района. Складирование строительных отходов рядом с детским оздоровительным лагерем обнаружили экологи юго-восточного территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ, сообщила пресс-служба ведомства.

В настоящее время свалка ликвидирована, а территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.