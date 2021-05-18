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Ру Тат
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18 мая 2021  03:15
Наталья Рыбакова

По предписанию экологов в селе Тумутук ликвидирована большая свалка

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Свалку площадью 4,5 тыс. кв. метров обнаружили экологи в Азнакаевском районе Татарстана. Предписание об уборке мусора было выдано районной администрации, сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Твердые бытовые отходы захламили территорию села Тумутук Азнакаевского района. Нарушение природоохранного законодательства выявили инспекторы Приикского территориального управления. Площадь захламления составила 4,5 тыс. кв. метров,  а объем мусора — 1350 кубометров», — сказано в сообщении.

Экологи составили акт обследования о нарушении 51-й статьи федерального закона «Об охране окружающей среды» и 42-й статьи Земельного кодекса РФ. Исполком Азнакаевского района привел территорию в надлежащее состояние.

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