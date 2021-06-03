По предписанию экологов в селе Шеланга ликвидирована свалка строительных отходов

Большую свалку строительных отходов обнаружили экологи в селе Шеланга Верхнеуслонского района Татарстана. Она оперативно ликвидирована собственником земельного участка, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Сброс отходов от сноса и разборки зданий выявили инспекторы Центрального территориального управления на территории населенного пункта Шеланга. Площадь несанкционированной свалки составила 90 кв. метров, а объем — 15 кубометров. В настоящее время собственником земельного участка территория приведена в санитарно-надлежащее состояние», — рассказали в министерстве.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за время проведения санитарно-экологического двухмесячника татарстанцы ликвидировали более 3 тыс. свалок. На полигоны было вывезено более 400 тыс. кубометров отходов и посажено более 700 тыс. деревьев и кустарников. В ходе надзорных мероприятий было выявлено более 3,8 тыс. мест несанкционированного размещения отходов, 96% которых устранены.