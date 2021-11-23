По предписанию экологов в Казани ликвидирована крупная свалка

Свалку строительных отходов общей площадью 4,6 тыс. кв. метров ликвидировали в столице Татарстана по предписанию экологов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Обращение граждан о незаконной свалке на улице Заслонова поступило в адрес Центрального территориального управления Минэкологии РТ. Инспекторы выехали на место и зафиксировали факт несанкционированного размещения отходов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на территория площадью 4,6 тыс. кв. метров была захламлена битыми кирпичами, остатками фундамента и плит.

В отношении собственника участка составлен протокол по ч.1 ст.8.2. КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления». В настоящее время свалка ликвидирована, территория приведена в надлежащее состояние.