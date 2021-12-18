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Экология
18 декабря 2021  02:36
Наталья Рыбакова

По предписанию экологов в Камском Устье ликвидировали крупную свалку

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В ходе экологического мониторинга на территории поселка Камское Устье в Татарстане экологи обнаружили крупную свалку. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Место незаконного складирования отходов нашли инспекторы Заволжского территориального управления ведомства. «Бытовой мусор, отходы из пластика и полиэтилена, стекла и детали упаковок из бумаги и картона захламили участок площадью 7 тыс. кв. метров, объем свалки составил 1000 куб. метров», — отметили в министерстве.

В настоящее время силами исполкома Камско-Устьинского района свалка ликвидирована. Вся территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

#ликвидация свалки
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