По предписанию экологов власти Лаишевского района ликвидировали свалку в Сокурах

Свалка отходов производства и потребления, занимавшая площадь в 3,2 тыс. кв. метров, убрана в селе Сокуры Лаишевского района Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Свалку отходов производства и потребления обнаружили экологи в ходе санитарно-экологического двухмесячника на территории села Сокуры. Площадь несанкционированного размещения отходов составила 3,2 тыс. кв. метров, а объем — 147 кубометров», — рассказали в ведомстве.

«На данный момент администрацией Сокуровского сельского поселения захламленный участок приведен в санитарно-надлежащее состояние», — подчеркнули в министерстве.

Еще одна несанкционированная свалка была обнаружена в селе Урсаево Азнакаевского района. Твердые бытовые отходы занимали площадь 620 кв. метров, объем мусора составил 120 кубометров. Экологи составили акт обследования. Исполком Урсаевского сельского поселения привел территорию в порядок.