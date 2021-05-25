По предписанию экологов администрация Буинска ликвидировала свалку стройотходов

Крупную свалку строительного хлама обнаружили экологи во время санитарно-экологического двухмесячника в Буинске. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Отходы от строительных и ремонтных работ захламили территорию Буинска. Нарушение обнаружили инспекторы Заволжского территориального управлении во время санитарно-экологического двухмесячника. Площадь захламленного участка составила 1250 кв. метров, а объем — 120 кубометров», — пояснили в ведомстве.

На данный момент исполком Буинска привел территорию в санитарно-надлежащее состояние.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по требованию Минэкологии РТ в Кайбицком районе ликвидирована крупная свалка. На площади в 232 кв. метра сбрасывались картон, пленка, полиэтиленовая тара, резиновые шины и другой мусор.