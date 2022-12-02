Экологи заставили администрацию Альметьевска убрать почти 50 кубометров мусора

В Альметьевске на территории спорткомплекса «Мирас» обнаружили несанкционированную свалку строительных отходов. Площадь захламленной территории составила 130 кв. метров, а примерный объем мусора – 48 кубометров. По предписанию экологов, территорию расчистили.

В адрес исполкома Альметьевского района направлено предостережение об устранении нарушения, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ. В данный момент свалку полностью ликвидировали.

О незаконных свалках и других нарушениях природоохранного законодательства татарстанцы могут сообщить в Минэкологии Татарстана по телефону +7(843)267-68-67, электронной почте eco.signal@tatar.ru.

Кроме того, можно обратиться в интернет-приемную на официальном сайте, а также в систему «Народный контроль» в категории «Экология» и в мобильном приложении «Школьный экопатруль».