Собянин поручил выплатить 2 млн рублей избитому в московском метро мужчине

Роману Ковалеву, которого недавно жестоко избили в одном из поездов московского метро, по поручению мэра столицы Сергея Собянина будет выплачено 2 млн рублей. Глава администрации города также лично навестил пострадавшего в больнице и поблагодарил его за проявленное мужество, сообщает «Интерфакс».

«Поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере двух млн рублей», — написал мэр на своей странице во «ВКонтакте».

Он также выразил благодарность пассажирке, которая оперативно вызвала полицию, машинисту метро, дежурной по станции и московским правоохранительным органам за быструю реакцию.

Инцидент произошел 4 октября на Арбатско-Покровской линии между станциями «Измайловская» и «Партизанская». Сообщается, что трое дагестанцев избили молодого мужчину, вступившегося за девушку в вагоне метро. Нападавшие были арестованы, против них было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, которое из полиции позже забрал Следственный комитет и переквалифицировал в дело о покушении на убийство. Пострадавший мужчина получил травму головы, перелом носа в двух местах. Ему предстоит непростая операция.