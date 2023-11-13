Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
По поручению Путина в Дагестане создадут город-курорт «Каякент»
В Дагестане по поручению Президента Владимира Путина создается город-курорт «Каякент» — его территорию предлагается разделить на 3 зоны. Об этом РИА Новости рассказал министр по туризму и народным художественным промыслам республики Эмин Мерданов.
«Так как территория, на которой планируется реализация города-курорта, входит в границы особой экономической зоны в Каякентском районе, мы предлагаем реализовать проект, разделив его на три зоны», — сказал министр.
По его словам, под первой из них подразумевается прибрежная зона развития туристской инфраструктуры общей площадью 1,4 тыс. га, вторая — это зона комплексного развития территории, которую предлагается развивать по примеру Дербента, третья — это зона развития ООПТ площадью более 1,5 тыс. га.
В сентябре 2022 года Владимир Путин поручил проработать создание крупных курортов на Черном, Каспийском, Азовском и Балтийском морях и в Приморье, где смогут ежегодно отдыхать до 10 млн россиян. В частности Президент поручил возродить на современном уровне курортную зону Каякент на Каспии.
Мерданов отметил, что для выполнения поручения была проведена инвентаризация земельных участков береговой полосы Каякентского района и разработано зонирование курорта.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»