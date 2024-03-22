По поручению Путина в апреле стартует пилот по подготовке специалистов по беспилотникам

Фото: пресс-служба Правительства РФ

По поручению Президента РФ Владимира Путина с 1 апреля стартует пилотный проект по подготовке специалистов в сфере разработки и производства беспилотников. Постановление подписал Премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается в телеграм-канале Кабмина.

Цель пилота, который будет реализован на базе Университета Национальной технологической инициативы 2035 до конца 2029 года, – это создать систему непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки и производства БПЛА, эксплуатации летательных аппаратов весом до 30 кг.

Предполагается разработать учебные программы в сфере беспилотных систем и протестировать механизмы обучения и аттестации их слушателей. После завершения учебы будущие специалисты будут сдавать квалификационные экзамены в Российском университете транспорта.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 18 школах и в одном ссузе Татарстана откроют специальные классы, оснащенные оборудованием для обучения разработке, производству и эксплуатации беспилотников. Мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».