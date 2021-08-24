По поручению Путина регионам будут выделены 24 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами

Дополнительные 24 млрд рублей будут выделены регионам России на защиту лесов и борьбу с лесными пожарами. Об этом сегодня заявил Президент РФ Владимир Путин на втором этапе съезда «Единой России».

Глава государства напомнил, что в этом году многие регионы столкнулись с природными и лесными пожарами. Возможности регионов по защите лесов необходимо увеличить, отметил Путин.

Одним из важных направлений здесь является создание эффективной авиационной группировки для пожаротушения. «А чтобы нарастить возможности самих регионов в защите лесов и борьбе с пожарами — дополнительно выделим им 24 млрд рублей», — резюмировал Президент.

Он также выразил слова благодарности всем, кто боролся и продолжает бороться с природной стихией, — сотрудникам МЧС, летчикам, пожарным, добровольцам.