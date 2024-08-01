По поручению Путина программа мегагрантов в России будет расширена

В России расширят программу мегагрантов. Соответствующее поручение Правительству РФ и Российскому научному фонду дал Президент Владимир Путин.

«<...> обеспечить разработку и реализацию <...> единой программы, направленной на привлечение ведущих ученых и молодых исследователей в российские образовательные организации высшего образования и научные организации, предусмотрев ежегодное выделение начиная с 2025 года из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований на ее реализацию», – сказано в документе.

Кабмин должен представить главе государства первый доклад до 1 октября, в дальнейшем отчитываться о проведенной работе ежегодно.

Кроме того, до 1 октября Президенту должны представить предложения по определению механизмов привлечения частных инвестиций для реализации программы.

Мегагранты — открытый конкурс для привлечения ученых в вузы России. Программа стартовала еще в 2010 году. В 2024-м на заседании Совета по мегагрантам было отобрано 10 научных проектов для поддержки. Всего поступило 102 заявки из 36 стран мира.