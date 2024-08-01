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По поручению Путина программа мегагрантов в России будет расширена
В России расширят программу мегагрантов. Соответствующее поручение Правительству РФ и Российскому научному фонду дал Президент Владимир Путин.
«<...> обеспечить разработку и реализацию <...> единой программы, направленной на привлечение ведущих ученых и молодых исследователей в российские образовательные организации высшего образования и научные организации, предусмотрев ежегодное выделение начиная с 2025 года из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований на ее реализацию», – сказано в документе.
Кабмин должен представить главе государства первый доклад до 1 октября, в дальнейшем отчитываться о проведенной работе ежегодно.
Кроме того, до 1 октября Президенту должны представить предложения по определению механизмов привлечения частных инвестиций для реализации программы.
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