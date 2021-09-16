news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
16 сентября 2021  17:40
Наталья Рыбакова

По поручению Президента РТ Русско-Немецкую Швейцарию в Казани взяли под охрану

news_top_970_100

Территорию Русско-Немецкой Швейцарии в Казани взяли под охрану, указ об этом подписал Президент РТ Рустам Минниханов.

Общая площадь охранной зоны памятника природы регионального значения «Урочище «Русско-Немецкая Швейцария» составляет 256,6 га. Здесь запрещается строительство зданий, нарушение почвенного покрова, добыча полезных ископаемых, рубка деревьев, разведение костров, проезд и стоянка транспортных средств.

На территории охранной зоны допускается экореабилитация земельных участков, охрана и воспроизводство лесов, проведение научных исследований, направленных на сохранение биоразнообразия памятника природы.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное