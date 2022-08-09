news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
9 августа 2022  16:07
Павел Климчак

По поручению главы МЧС России, в Татарстане усилят контроль за отдыхающими на воде

news_top_970_100

Руководитель МЧС России Александр Куренков поручил усилить контроль за безопасностью отдыхающих у водоемов в пяти регионах страны, среди них Татарстан. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Вместе с тем, по данным МЧС, за прошедшую неделю количество происшествий на воде снизилось, но незначительно: всего зарегистрировано 276 происшествий, удалось спасти 50 человек.

Помимо Татарстана, глава ведомства поручил активизировать работу подразделений ГИМС в Московской области, Башкирии, Якутии и Волгоградской области.

#МЧС России
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100