Благодаря экологам в Тетюшском районе ликвидирована свалка бытовых и древесных отходов

Нелегальную свалку бытовых, полиэтиленовых и древесных отходов обнаружили экологи в Тетюшском районе Татарстана. В настоящее время она ликвидирована, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Несанкционированное складирование бытовых, полиэтиленовых и древесных отходов обнаружили инспекторы в селе Урюм и деревне Пролей-Каша. Природоохранные нарушения зафиксированы в ходе мониторинга. Общая площадь загрязненных участков составила 267 кв. метров, а объем – 1,5 тыс. кубометров», – сказано в сообщении.

Исполкому Урюмского сельского поселения Тетюшского района было выдано предостережение об устранении нарушения. В настоящее время мусор убран, территории приведены в надлежащее санитарно-экологическое состояние.