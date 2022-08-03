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Ру Тат
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Экология
3 августа 2022  23:10

Благодаря экологам в Тетюшском районе ликвидирована свалка бытовых и древесных отходов

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Нелегальную свалку бытовых, полиэтиленовых и древесных отходов обнаружили экологи в Тетюшском районе Татарстана. В настоящее время она ликвидирована, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Несанкционированное складирование бытовых, полиэтиленовых и древесных отходов обнаружили инспекторы в селе Урюм и деревне Пролей-Каша. Природоохранные нарушения зафиксированы в ходе мониторинга. Общая площадь загрязненных участков составила 267 кв. метров, а объем – 1,5 тыс. кубометров», – сказано в сообщении.

Исполкому Урюмского сельского поселения Тетюшского района было выдано предостережение об устранении нарушения. В настоящее время мусор убран, территории приведены в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

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