По поручению экологов в Саконах ликвидирована свалка стройотходов

Свалку площадью 200 кв. метров оперативно ликвидировали в Алексеевском районе Татарстана после вмешательства экологов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«На горячую линию министерства поступило обращение о несанкционированной свалке в Алексеевском районе. Сотрудники Волжско-Камского территориального управления выехали в село Саконы и обнаружил незаконное складирование грунта, загрязненного строительными отходами», – сказано в сообщении.

Площадь нелегальной свалки составила 200 кв. метров, объем – 10 кубометров. В адрес должностного лица, допустившего нарушение природоохранного законодательства, экологи направили предостережение. В настоящее время свалка ликвидирована, территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.