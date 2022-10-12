По поручению Бастрыкина создана горячая линия для участников СВО и мобилизованных

По поручению главы СКР Александра Бастрыкина создана горячая линия для участников СВО, мобилизованных военнослужащих и членов их семей, сообщает пресс-служба Следком России.

Сотрудники Следственного комитета окажут профессиональную помощь, проконсультируют по возникающим вопросам, в том числе о медицинской помощи и положенным выплатам и льготам.

Обратиться в ведомство можно по многоканальному телефону: 8-800-100-12-60 (цифра 5 в голосовом меню). Горячая линия работает в круглосуточном режиме, звонок бесплатный.