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Происшествия
12 октября 2022  18:54
Полина Шевчук

По поручению Бастрыкина создана горячая линия для участников СВО и мобилизованных

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По поручению главы СКР Александра Бастрыкина создана горячая линия для участников СВО, мобилизованных военнослужащих и членов их семей, сообщает пресс-служба Следком России.

Сотрудники Следственного комитета окажут профессиональную помощь, проконсультируют по возникающим вопросам, в том числе о медицинской помощи и положенным выплатам и льготам.

Обратиться в ведомство можно по многоканальному телефону: 8-800-100-12-60 (цифра 5 в голосовом меню). Горячая линия работает в круглосуточном режиме, звонок бесплатный.

#следком #спецоперация на Украине
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