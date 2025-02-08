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Происшествия 8 февраля 2025 10:23

По подозрению во взяточничестве задержали главу Балтийска Мельникова и его заместителя

В Калининградской области по подозрению во взяточничестве задержали главу Балтийска Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко.

Как сообщает ТАСС, Мельникова подозревают в получении взятки в крупном размере, а Коваленко – в передаче взятки.

Выяснилось, что в январе Коваленко передал Мельникову взятку в сумме не менее 575 тысяч рублей. Взамен он хотел покровительства и попустительства по службе со стороны последнего.

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