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Руc Тат
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Происшествия 4 августа 2023 22:13

По подозрению во взятке в Нижнекамске задержали двух полицейских

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Фото: © «Татар-информ»

В Нижнекамске двое полицейских задержаны по подозрению в получении денежного вознаграждения и покушении на мошенничество. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе МВД России по РТ.

Как отметили в ведомстве, полицейских выявили благодаря оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по РТ.

#взятка #мвд
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