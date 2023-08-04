news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
По подозрению во взятке в Нижнекамске задержали двух полицейских
Скопировать ссылку
news_top_970_100
В Нижнекамске двое полицейских задержаны по подозрению в получении денежного вознаграждения и покушении на мошенничество. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе МВД России по РТ.
Как отметили в ведомстве, полицейских выявили благодаря оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по РТ.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2