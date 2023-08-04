По подозрению во взятке в Нижнекамске задержали двух полицейских

Фото: © «Татар-информ»

В Нижнекамске двое полицейских задержаны по подозрению в получении денежного вознаграждения и покушении на мошенничество. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе МВД России по РТ.

Как отметили в ведомстве, полицейских выявили благодаря оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по РТ.