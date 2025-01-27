По площади — как Вахитовский район: в Казани выросли объемы вывозимого мусора

В 2024 году в столице Татарстана на 8% выросли объемы вывозимых твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщил генеральный директор регионального оператора УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов на деловом понедельнике в мэрии Казани.

«Фактический объем вывоза ТКО за предыдущий год составил 7,4 млн кубометров, или около 580 тыс. тонн. Это как весь Вахитовский район, на полметра заваленный мусором», — отметил Чекашов.

Рост показателя он связал с тем, что стало больше упаковки, а также с нерациональным использованием ресурсов. 30% вывозимого мусора — это пищевые отходы. По оценке докладчика, ежедневно жители Казани выкидывают порядка 500 тонн продуктов.

Ежедневно мусор в Казани вывозят 130 машин, в этом процессе задействованы 400 человек.