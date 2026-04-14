По платным дорогам в Татарстане за год проехало около 7 млн автомобилей

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

За прошлый год по платным дорогам в Татарстане проехало более 6,9 млн автомобилей, в том числе свыше 1,6 млн по трассе «Алексеевское – Альметьевск» и более 5,2 млн – по второму этапу Вознесенского тракта. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Среднесуточная проходимость на дороге Алексеевское – Альметьевск составляет 6 тыс. автомобилей, на втором этапе Вознесенского тракта – 14 тыс. транспортных средств», – говорится в сообщении.

На оплату проезда по платным автодорогам законом установлен пятидневный срок. Проезд должен быть оплачен своевременно, чтобы избежать штрафа. Для владельцев легковых автомобилей он составляет 1,5 тыс. рублей, грузовиков и автобусов – 5 тыс. рублей.

Оплатить проезд можно на сайтах автодорог, указав госномер автомобиля. Оплата в других приложениях и на других сайтах не учитывается.

Проезд по обходу Набережных Челнов и Нижнекамска и трассе М12 «Восток» необходимо оплачивать на официальном сайте «Автодор – Платные дороги» также в пятидневный срок.

«Внедрение платных дорог является частью комплексной стратегии по модернизации транспортной инфраструктуры региона, направленной на повышение ее пропускной способности и снижение нагрузки на существующие бесплатные магистрали. Однако важно понимать, что это добровольная альтернатива. За использование платных дорог необходимо своевременно производить оплату», – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ранис Файзуллин.