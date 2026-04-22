«По-пацански». Адиев объяснил, почему не возглавил «Актобе» после увольнения из «Крыльев»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев рассказал, почему не принял предложение казахстанского «Актобе» после своего ухода из самарского клуба.

«Это подтверждает то, что я никуда не сбегал. И то, что я в очередной раз подтвердил, что моё решение остаётся до конца. Я когда вышел от губернатора, мне ещё вечером сам инвестор звонил. Он сказал: «Магомед, тебя завтра же могут уволить». Я говорю: «Да, завтра могут уволить». Он говорит: «Мы завтра должны назначить тренера. Если ты нам даёшь добро, мы отказываемся от этого варианта и назначаем тебя сегодня», — рассказал Адиев.

Тренер отказался, заявив, что дал слово идти до конца с командой. «На следующий день они назначили тренера, а меня уволили. Я рад, что так получилось. Если бы я оказался в «Актобе», всё равно сказали бы, что вёл переговоры и хотел уйти. А так я ответил за свои слова», — сказал Адиев в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».