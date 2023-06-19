Быстрее, чем планировали: как строят дорогу в обход Челнов с мостом через Каму

На первом этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов идет строительство моста через Каму протяженностью 1,3 км. Это самое крупное мостовое сооружение на скоростном маршруте Казань – Екатеринбург в Татарстане. Стоимость его строительства составляет 23 млрд рублей. Предполагается, что по мосту смогут проезжать около 25 тыс. автомобилей в сутки.

Работы ведутся с опережением графика. Специалисты уже начали сборку пролетного строения для моста. К надвижке планируется приступить в конце августа – начале сентября. У сооружения будет 22 опоры. Русловая часть моста будет состоять из металлического пролетного строения, эстакадная (с седьмой по 22 опору) - из железобетонных балок.

Всего на объекте задействованы около 400 человек. Причем многие мостовики принимали участие в строительстве Крымского моста, рассказал заместитель начальника «Волго-Вятскуправтодора» Тимур Хафизов.

Возведение моста через Каму началось в конце сентября прошлого года, а рабочее движение запустят в конце 2024 года. «Нормативный срок строительства такого моста – 3,5 года. Каждый день оптимизируем работы», - уточнил Хафизов.

На объекте используются отечественные материалы. Например, металлоконструкции поступают с завода в Белгороде, а бетон производят в Нижнекамске, подчеркнул замначальника управления.

Самый сложный процесс – строительство русловых опор, поскольку их устанавливают в воде, добавил заместитель руководителя проекта филиала АО «Дороги и мосты» Мостоотряд-41 Марс Юлтыев.

По его словам, чтобы ускорить строительство русловых опор две сваи устанавливаются одновременно с помощью буровых установок. «Такая технология применена впервые. До этого по одной свае бетонировали», – сообщил спикер.

Для возведения пятой и шестой опор соорудили технологический мост, третью и четвертую опору строят с помощью плавсредств, а вторую – с временного причала, заметил Юлтыев.

«В июле планируется прибытие плавучего бетонного завода. Это также ускорит возведение опор. В строительстве задействованы около 50 единиц техники – плавсредства, баржи, плавучие краны, паромы, грузоподъемные краны, самосвалы», – заявил он.

В целом протяженность трассы составит 81 километр. Она будет четырехполосной, всего планируется построить 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов.

Второе по протяженности искусственное сооружение на обходе – мост через реку Авлашка, который строят на втором этапе. Его длина составляет 308 метров. Как и на мосту через Каму, пролет здесь собирают из металлоконструкций. На всех остальных сооружениях пролетное строение сделают из железобетонных балок.

Мост проходит не только через реку, но и через железную дорогу, что усложняет процесс строительства, сказал ведущий эксперт дорожного хозяйства «Волго-Вятскуправтодора» в Набережных Челнах Юрий Крашенниников.

«Приходится производить монтаж, когда железнодорожники дают "окна". Они дают на определенный период – четыре-шесть часов. Понятно, что поезда ездят по расписанию, но для безопасности это необходимо. Техническая готовность моста – около 55%. Пролетное строение соберем в конце июля - начале августа», – отметил он.

Самое большое количество искусственных сооружений – восемь мостов и два путепровода – будет на втором этапе обхода. На данный момент их общая готовность достигает 65%. Так, например, мост через ручей Васильев построен на 75%. Его протяженность составит 91 метр.

«На данный момент строители занимаются возведением откоса. После чего приступят к сопряжению, которое соединит подход и мост. Работы на объекте планируется завершить в сентябре. Мост уже будет полностью "в асфальте". Проведем рекультивацию, озеленение», – сказал Крашенниников.

В конце этого года 70% обхода будет иметь асфальтобетонное покрытие. Пока же на втором этапе заасфальтировано 13 километров, немногим меньше – на третьем, а на первом твердого покрытия пока нет.

«Толщина дорожной одежды – один метр. Материалы отечественные, все есть в наличии, стройка не стоит. Наш асфальтобетонный завод производит 240 тонн смеси в час. Для подвоза материалов техника едет и по основному ходу новой дороги», – отметил начальник участка второго этапа «Алексеевскдорстроя» Сергей Ещёв.