Опрос проекта «Детский спорт»: В Татарстане 87% родителей водят детей в спортсекции

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

По инициативе регионального руководства проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» был проведен интернет-опрос о качестве и доступности детского спорта в Республике Татарстан. В опросе приняли участие 697 человек из 20 районов региона, к которым присоединился один участник из Мурманска. Итоги опроса прокомментировала заслуженный тренер РФ, координатор региональных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» в Татарстане Ольга Павлова.

«87% опрошенных родителей водят детей в спортивные секции. Это очень хороший показатель. Напомню, что Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%. Но Республика Татарстан — спортивная республика, и мы всегда будем стремиться к максимуму», — подчеркнула Ольга Павлова.

Помимо общей статистики занимающихся, опрос позволил определить тройку наиболее интересных для детей видов спорта. Это художественная гимнастика (114 респондентов), плавание (78) и футбол (76).

Из проблем, на которых обратили внимание участники опроса, наиболее часто встречающейся оказалось местоположение объектов для тренировок. На вопрос «Важно ли для Вас наличие удобной транспортной инфраструктуры около спортивного объекта, который посещает Ваш ребёнок?» 66% респондентов ответили утвердительно.

«По данным опроса, 70% опрошенных занимаются на коммерческой основе. Спорт должен быть доступным для каждого. Нужно предметнее заняться данным вопросом. Большинство детских спортивных секций должны стать бесплатными», — убеждена Ольга Павлова.