Общество 19 января 2026 15:39

По объему инвестиций в экологию Татарстан обогнал Москву и Санкт-Петербург

За последние 8 лет в природоохранные проекты Татарстана вложено 107 млрд рублей, из которых почти 74 млрд рублей – средства предприятий. Предотвращен возможный ущерб на сумму 117 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин на итоговой коллегии министерства в Казани.

«За восемь лет под руководством Александра Валерьевича Шадрикова (предыдущий министр экологии – ред.) на охрану природы было направлено 107 млрд рублей. При этом 74 млрд рублей составили инвестиции предприятий, что говорит о высокой социальной ответственности нашего бизнеса. По уточненным статистическим данным объем инвестиций Татарстана в экологию превышает крупные субъекты Российской Федерации, такие как Москва и Санкт-Петербург», – рассказал он.

Доходы от экологических платежей в прошлом году составили более 2 млрд рублей. Эти средства распределены между федеральным, республиканским и местными бюджетами.

Совместная коллегия Минэкологии РТ и Минлесхоза РТ проходит в Казани в ИТ-парке им. Б.Рамеева.

