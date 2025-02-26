По обходу Нижнекамска и Челнов после открытия проехали более 1,4 млн машин

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

По обходу Нижнекамска и Набережных Челнов за два месяца эксплуатации, с 22 декабря по 24 февраля, проехали более 1,4 млн автомобилей, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«В среднем ежедневно по автодороге проезжают 20 тыс. машин. Пик интенсивности наблюдается на участке от развязки возле села Костенеево до поворота на Нижнекамск – более 28 тыс. автомобилей в сутки», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 60% трафика приходится на легковые автомобили, 38% – на грузовые, лишь 2% – на автобусы.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

В обход Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 81 км входят 10 мостов, в том числе через Каму длиной 1,3 км, а кроме того, шесть транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений на разных уровнях.

Движение по новому направлению трассы М7 открыл по видеосвязи 22 декабря прошлого года Президент России Владимир Путин.