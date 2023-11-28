По объему налоговых и неналоговых доходов Татарстан занял шестое место в России

За десять месяцев 2023 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 384,7 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. По этому показателю республика заняла шестое место среди регионов России и первое – в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщила заместитель министра финансов РТ Алла Анфимова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«По объему мобилизованных налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Татарстан занял шестое место среди регионов России после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Свердловской области», – рассказала спикер.

В бюджет республики поступило налоговых и неналоговых доходов в размере 327,6 млрд рублей, в местные бюджеты – 57,1 млрд рублей.

«За десять месяцев с территории Татарстана мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в объеме более 1 трлн рублей. В том числе 633 млрд рублей поступило в федеральный бюджет, или 62%, а 384,7 млрд рублей – в консолидированный бюджет республики, или 38%», – отметила замминистра финансов.

Основная сумма налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, более 96%, сформирована за счет налога на прибыль организаций (38%), налога на доходы физлиц (28%), налога на имущество организаций (10%), акцизов (9%), налога на совокупный доход (6%) и неналоговых доходов (5%).

По словам Анфимовой, за десять месяцев налог на прибыль поступил в бюджет в размере 146,9 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года он вырос на 3,5 млрд рублей.

Налог на доходы физлиц пополнил консолидированный бюджет в объеме 106,6 млрд рублей, что на 19,5 млрд рублей больше аналогичного периода прошлого года. Основной причиной роста налога является индексация заработной платы, уточнила спикер.

Налог на имущество организаций в бюджете республики составил 38,1 млрд рублей. Поступление акцизов в консолидированный бюджет достигло 34,8 млрд рублей. «По сравнению с 2022 годом поступление акцизов снизилось на 500 млн рублей. Основное снижение наблюдается по акцизам на алкоголь на 1,7 млрд рублей», – подчеркнула замминистра финансов.

Неналоговые доходы поступили в консолидированный бюджет в сумме 21,1 млрд рублей, что на 2,2 млрд рублей больше, чем за десять месяцев прошлого года.

«Исполнение консолидированного бюджета республики по налоговым и неналоговым доходам за десять месяцев 2023 года в целом характеризуется положительной динамикой по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому можем сделать вывод, что годовые плановые назначения будут исполнены», – заключила Анфимова.