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По новому нацпроекту «Молодежь и дети» оснастят оборудованием 878 школ РТ
В Татарстане в следующем году по новому национальному проекту «Молодежь и дети» оснастят оборудованием кабинеты ОБЗР (Основы безопасности и защиты Родины) и технологии в 878 школах. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин на заседании общественного совета при Минобрнауки РТ.
«Новое направление – оснащение предметных кабинетов школ. Мы проанализировали и увидели, что сегодня полностью оснащена только одна треть кабинетов ОБЗР и технологии», – рассказал он.
В следующем году Минобрнауки РТ будет отвечать за реализацию федеральных проектов «Все лучшее детям», «Педагоги и наставники» и «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», а также федерального проекта «Поддержка семьи» нового нацпроекта «Семья».
«По ним продолжится строительство и капермонт школ, детских садов. Включены новые мероприятия, направленные на укрепление инфраструктуры образования», – отметил Хайруллин.
По проекту «Профессионалитет» планируется открыть образовательные производственные центры в Арском педагогическом колледже и Сармановском аграрном колледже.
«Всего с 2022 года создано 14 образовательных производственных центров и кластеров в колледжах и техникумах. Тесное сотрудничество профессиональных образовательных организаций с предприятиями позволяет студентам получать навыки по востребованным профессиям», – подчеркнул замминистра.
По национальному проекту «Беспилотные авиационные системы» в этом году открылись специализированные классы в 18 школах республики. На их оснащение потратили 240,1 млн рублей. Кроме того, 61,2 млн рублей было направлено на оснащение центра практической подготовки в Лаишевском технико-экономическом техникуме.
Национальные проекты запущены в России в 2019 году на основании «майских указов» Президента РФ Владимира Путина.
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