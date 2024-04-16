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«По-настоящему потряс масштаб работ»: подвели итоги четвертого турнира «Таткрафт»
В конкурсе «Таткрафт 4.0: Возвращение к истокам» приняли участие 19 майнкрафт-билдеров, которые воссоздали большое количество разнообразных архитектурных и природных объектов, находящихся в 41 районе РТ. Об этом пишет «Миллиард.Татар».
«В этот раз внимание уделялось не только объектам культурного наследия, но и объектам природы. Мы решили сосредоточиться именно на малых населенных пунктах, чтобы помочь районам в популяризации туристических мест», — рассказал один из членов жюри и участник проекта «Миллард.Татар» Ильгизар Вахитов.
Основной задачей конкурса является популяризация туристического потенциала сельских районов и малых городов республики, в этот раз крупные агломерации, такие как Казань, Челны, Нижнекамск, Альметьевск, не строили, поскольку они были реализованы в рамках трех предыдущих турниров.
Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев рассказал, что его «по-настоящему потряс» масштаб проделанной работы.
«Смотрю на знакомые летние и солнечные ландшафты и нахожусь под впечатлением — работа очень точно передает атмосферу нашего города. Предлагаю реализовывать экскурсии не только в классическом офлайн-варианте, но и в виртуальном пространстве с помощью подобных проектов, которые обязательно нужно поддерживать», — сказал он.
Призовой фонд равнялся количеству районов РТ, то есть был самым крупным за все время проведении подобных конкурсов, — 41 тыс. рублей. Бронзовый призер турнира получил подарки от спонсоров, которые ему вручили Руслан Шагалеев и заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.
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