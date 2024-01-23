«По нам отработала артиллерия»: боец СВО рассказал, как восстанавливается после ранения

Фото: Ильсеяр Хаертдинова

Военный с позывным Пересвет из города Мензелинска полгода назад вернулся домой после реабилитации. Несколько месяцев он пролежал в госпитале в городе Новосибирске, получив тяжелое осколочное ранение в ступню при выполнении боевой задачи в зоне СВО.

«В ходе несения службы по нам отработала артиллерия, снаряд разорвался буквально в нескольких метрах от меня, и осколок попал в стопу и прошел насквозь. Слава Богу, ногу удалось спасти», — делится Пересвет.

Фото: Ильсеяр Хаертдинова

Сейчас уже все в порядке. На улице он носит специальную обувь на толстой подошве. И даже водит автомобиль. Боль в ноге не позволяет ему ездить на дальние расстояния, но по городу он спокойно передвигается на машине. Говорит, что благодаря мягким педалям нога не так сильно устает.

В мирной жизни он работал инспектором службы экономической безопасности. После объявления о частичной мобилизации получил повестку из военкомата, и 29 сентября был призван. Вместе с ним уходили его близкие друзья и знакомые.

Фото: Ильсеяр Хаертдинова

«Сразу понял, что призовут на службу, так как срочную службу проходил в Чечне, затем служил два года по контракту. Главный страх у меня был не за себя, а за родителей. Что с ними станет, если я погибну, как они все перенесут», — признается боец.

Пересвет и не мог поступить иначе. Так как уже четвертое поколение в их семье исполняет воинский долг, и надо заметить, все живыми возвращались в свой родной дом. Прадед прошел всю Великую Отечественную войну, воевал в блокадном Ленинграде. Дедушка участвовал в польском конфликте. Дядя принимал участие в Афганской войне.

Фото: Ильсеяр Хаертдинова

Боец встретился с учениками школы №2 и рассказал им о военных буднях и быте на передовой, а также о трудностях, с которыми ему приходилось сталкиваться в первые дни пребывания на СВО.

Мальчишки и девчонки слушали рассказ молодого человека затаив дыхание, у многих на глаза наворачивались слезы.

В зале присутствовала ученица 8-го класса Виолетта Тукбаева. Ее отец — участник спецоперации. Она поделилась, что когда слушала мобилизованного бойца, то вспоминала своего отца.

Фото: Ильсеяр Хаертдинова

«Я очень скучаю по папе. Он уже полтора года стоит на защите нашей Родины. Когда у него получается, то по телефону выходит с нами на связь. Говорит, что у него все хорошо и скоро вернется домой с победой. Я очень горжусь им, мой папа — герой», — рассказала ученица.

Ребята и педагоги задавали свои вопросы бойцу. Всех интересовало, достаточно ли у них оружия и обмундирования, боятся ли они дронов, как обустраивается блиндаж, доходят ли письма и гуманитарная помощь.

Фото: Ильсеяр Хаертдинова

В завершение встречи ребята поблагодарили бойца и пожелали ему здоровья. А также пообещали, что в скором времени отправят гуманитарную помощь — газовую горелку, так необходимую на передовой для разогрева пищи.