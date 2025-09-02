Дмитрий Юдин в «Автомобилисте». Последний шанс реанимировать карьеру и вернуться в топы

Дмитрий Юдин к 30 годам прошел через многие жизненные трудности, которые подкосили его карьеру в казанском «Ак Барсе». Многолетний лидер обороны «барсов» уехал из Казани со скандалом, и с тех пор его карьера идет по наклонной. Почему Дмитрий потерял место в «Ак Барсе», не закрепился в СКА и что его ждет в «Авто» - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Юдин был «своим» в Казани, но жизненные потрясения и конфликт в команде поставили крест на его карьере в «Ак Барсе»

За семь лет, проведенных в составе «Ак Барса» Дмитрий Юдин стал «в доску своим» для казанских болельщиков. Простота в общении с поклонниками команды и прессой, подколки партнеров и всегда веселая музыка в раздевалке и его личного плей-листа быстро расположили к нему многих в Казани. На льду Дмитрий прошел путь от статиста до ведущего защитника топ-4.

Однако несколько серьезных потрясений в жизни Дмитрия заметно сказались на уровне его выступлений на льду. Обычно боевитый, как правило надежный защитник, способный помочь дальним броском в прошлом сезоне заметно сдал.

Он потерял игровое время – вместо привычных 20+ минутах айс-тайма он стал со скрипом добирать 18 минут в среднем за игру. За это время забросил лишь 1 шайбу и дважды ассистировал. При этом в 27 играх при Дмитрии Юдине на льду «барсы» пропускали 17 раз. В итоге, к началу декабря Дмитрий полностью потерял состав в казанской команде.

Поначалу некоторые списывали это на тяжелый жизненный период – хоккеист пережил весть и серьезной болезни, которую удалось вовремя обнаружить и вылечить, а также развод с супругой.

Однако, чем дальше шел сезон, тем больше становилось понятно, что дело не только в этом. Поползли слухи о непростых во внутрикомандных отношениях. Поначалу муссировалась история, якобы у Дмитрия сложились напряженные отношения с тренером по работе защитников Александром Макрицким. Но вскоре появилась другая версия – Юдина сильно не устраивало особое положение Дмитрия Яшкина на счету Анвара Гатиятулина. Капитан слишком много времени проводил в тренерской, что не устраивало защитника. В итоге дело дошло до того, что вопрос Яшкиным был поставлен ребром – либо я, либо Юдин.

А учитывая, что Яшкин уже уходил из СКА с репутацией интригана в раздевалке, эту версию событий приняли на веру и в Казани. Тем более, что подобная история была не первой и в «Ак Барсе».

Сам Дмитрий очень тепло отзывался об «Ак Барсе», Татарстане и Казани, а прошлым летом в интервью утверждал, что очень хотел бы играть здесь как можно дольше, а может и жить. Но качество игры не позволило ему воплотить эти планы.

Фото: ak-bars.ru

Оставался только вопрос, Дмитрий Юдин потерял в качестве игры, из-за чего утратил место в составе или он сдал на льду из-за напряженных отношений с тренерами и Яшкиным. Так или иначе, его обмен был предрешен. Как и исключено его возвращение в «Ак Барс» после того, как он стал свободным агентом. В Казани работали над подписанием более молодого и перспективного Ильи Карпухина, не успевшим подпортить отношения в Казани.

Провал в родном Санкт-Петербурге

Обменяли Юдина из «Ак Барса» в питерский СКА в самый дедлайн КХЛ. Тогдашний наставник СКА Роман Ротенберг давно хотел видеть петербургского воспитанника в своей команде и несколько раз обращался в «Ак Барс» о возможном обмене.

Возможность подвернулась, так что Ротенбергу пришлось отдать взамен одного из лидеров обороны Степана Фальковского. Даже на фоне не самого легкого расставания Дмитрий очень тепло отозвался об «Ак Барсе».

«Благодарен «Ак Барсу» за время, проведенное там. Также хочу сказать спасибо руководству СКА за то, что сейчас я в составе главного претендента на Кубок Гагарина», - говорил защитник после своей первой игры за питерский клуб.

Стоит сказать, что белорус влился в состав «Ак Барса» довольно быстро, в отличие от Юдина. И вскоре Ротенберг остыл к защитнику.

Через несколько матчей в составе СКА игровое время защитника стало сокращаться, а уже в февральской игре с «Нефтехимиком» Дмитрий отыграл лишь 6:22 за 10 смен – меньше остальных защитников СКА.

Фото: ska.ru

Сезон Юдин завершил с удручающими показателями. За 28 игр регулярного чемпионата он отметился 4 (1+3) очками при показателе полезности «-7». В розыгрыше Кубка Гагарина сыграл во всех шести играх с «Динамо», в которых схлопотал печальные «-5» показателя полезности.

Очевидно, что даже если бы в СКА не произошла революция со сменой правления и главного тренера, хоккеист был в Петербурге уже не нужен.

Легенда «Салавата Юлаева» и новый вызов, чтобы вернуться в топы

Устроившие чистку состава питерцы пошли на некоторую уловку. Чтобы не попадать под потолок зарплат за счет выплаты компенсации они обменяли Дмитрия Юдина и Сергея Андронова в «Салават Юлаев» с доплатой со стороны Питера. А уфимцы через пару недель расторгли с хоккеистами контракт. Так бесславно и завершился питерский этап карьеры защитника – от него просто избавились «по серой схеме» как от ненужного актива.

Сейчас Дмитрию 30 лет и не будет преувеличением сказать, что «Автомобилист» - его последний шанс в топ-команде КХЛ. Если у него не получится выйти на свой казанский уровень и в Екатеринбурге, то карьеру защитника топ-команд он завершит со стопроцентной вероятностью.

По последней информации Юдин приходит в «Автомобилист» вместо Ника Эберта, которого екаеринбуржцы переподписывали только месяц назад на 115 (55+60) миллионов за два сезона. Однако, взвесив свои возможности уральцы решили пойти другим путем. Зарплата Юдина явно скромнее, чем у американца.

Вообще трансферная работа екатеринбуржцев в нынешнее межсезонье выглядит очень странно. Чего стоит только максимально странный «круговорот» Джесси Блэкера, который в начале лета был подписан в «Авангард». А уже в июле было объявлено, что канадский защитник вновь стал игроком «Автомобилиста», не проведя ни одного матча за Омск.

Уральцы очевидно мечутся с составом, а братья Заварухины никак не могут определиться, какой они хотят видеть оборонительную линию, что должно настораживать любого новичка команды. Уверенности это не добавляет никому.

Однако в целом у Екатеринбурга собирается очень добротная команда, способная побороться за лидерство на Востоке с «Авангардом» и «Магнитной». С обороной у «Авто» все в порядке. Никита Трямкин, Кирилл Воробьев, Джесси Блэкер, Максим Осипов и Ярослав Бусыгин… В команде крепкое топ-4, но и оборона в остальных звеньях сохранила качество даже после ухода Дица и возможного ухода Ника Эберта.

Фото: hc-avto.ru

А с появлением в команде элитного нападающего Рида Буше Екатеринбург добавил в том, чего ему не хватило в прошлом сезоне – а именно креатива в атаке.

У Дмитрия Юдина будет все, чтобы зацепиться за шанс. Отличная новая арена, качественные партнеры и не самая атакующая системы игры Заварухиных, которая позволяет комфортнее чувствовать себя защитникам. «Автомобилисту» будет необходим деф с хорошим броском, способным помочь в большинстве. Время Дмитрию вспомнить и расчехлить свою пушку.